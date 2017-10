Absorbţia fondurilor europene, prioritară pentru USL

Absorbția fondurilor europene, prioritară pentru USL

Președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, susține că toate programele sectoriale sunt actualmente deblocate și se primesc cereri de rambursare la Comisia Europeană, iar în acest an, suma încasată de România prin finanțări europene este echivalentă cu cea rambursată de Comisia Europeană în întreaga perioadă 2007-2012. „Considerăm că toate aceste date de-monstrează eficiența măsurilor implementate de Guvernul Uniunii Social Liberale. Încă de la preluarea mandatului, Guvernul USL a avut ca prioritate mărirea gradului de absorbție a fondurilor europene și deblocarea programelor stopate din cauza abuzurilor constatate în anii anteriori. Noi suntem de părere că acest lucru reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea creșterii economice sustenabile și limitarea datoriei externe”, a spus Gheorghe Dragomir. El a mai precizat că, datorită modului eronat în care au fost derulate programele sectoriale în perioada guvernului Boc, Comisia Europeană a anunțat, la 25 octombrie 2012, presuspen-darea a trei programe importante: POS CCE, POR și POS Transport. „Atunci când am preluat guvernarea, obiectivul nostru principal a fost acela de a remedia toate deficiențele identificate și de a repara ce s-a greșit anterior. În România, au ajuns peste două mili-arde euro de la Comisia Europeană în acest an, valoarea totală a rambursărilor ridicându-se actualmente la un nivel aproape dublu față de sfârșitul anului trecut. Suma încasată în 2013 este aproape egală cu cea returnată de Comisie în întreaga perioadă 2007-2012, fapt care arată eficiența măsurilor implementate de Guvernul USL”, a mai spus președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.