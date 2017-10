„A vrea să distrug partidul este ca şi cum aş vrea să distrug biserica din sat”

„A vrea să distrug partidul este ca și cum aș vrea să distrug biserica din sat”

Președintele Senatului, Vasile Blaga, a declarat, astăzi, referitor la acuzațiile deputatului Ștefan Seremi, potrivit cărora vrea să distrugă PDL, că a vrea să distrugă partidul este ca și cum ar vrea să distrugă biserica din sat, susținând că nu i-a trecut niciodată prin gând așa ceva.Vasile Blaga a fost întrebat într-o conferință de presă la Oradea, cum comentează acuzațiile deputatului Ștefan Seremi, care a anunțat, marți, că a demisionat de la conducerea PDL Bihor și spus că va pleca din această formațiune în urma unui conflict cu el, acuzându-l că vrea să "distrugă partidul"."Asta, a vrea să distrug partidul este ca și cum aș vrea să distrug biserica din sat. Nu. Nu, nici nu mi-a trecut vreodată prin gând, nici nu îmi trece. Am văzut declarațiile domniei sale, sigur, nu o să le comentez prea mult, sunt problemele dânsului. Dar, totuși, câteva observații totuși o să fac", a spus Blaga.Privind declarațiile lui Seremi potrivit cărora organizația PDL Bihor nu îl mai reprezintă, Blaga a spus că este "interesant" că a adoptat această poziție abia de câteva zile, de când nu a mai fost președinte."Nu înțeleg lucrurile astea. Dar în sfârșit, este problema domniei sale. Pe de altă parte, totuși observ că în trei zile a dat două comunicate (referindu-se la declarațiile în presă ale lui Ștefan Seremi - n.r.), dar pe parcursul unui an nu a avut aproape nicio conferință de presă în care să apere poziția partidului nostru. A fost un an foarte greu pentru partid, anul în care am avut inclusiv o convenție, anul în care am avut de apărat măsurile foarte dure pe care Guvernul nostru a trebuit să le ia și care, din fericire, iată, și-a arătat roadele. Țara este stabilă din punct de vedere economic și m-aș fi așteptat ca și dânsul, ca și alte organizații să aibă conferințe de presă mai dese în care să încerce să explice ceea ce s-a întâmplat. În rest, îi doresc un Paște Fericit și domniei sale și familiei domniei sale și fiecare pe drumul lui", a spus Blaga.