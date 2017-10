„A vândut portul către Consiliul Judeţean printr-o licitaţie trucată!“

1

apel la Prefectul Claudiu Palaz

indraznesc sa va deranjez sa ii sugerati domnului presedinte BASESCU sa urgenteze legea aceea-in contextul in care ''iubitorii''de animale il preseaza sa nu o faca.. Pe scurt situatia e disperata pt oameni in unele zone si orase ale tarii cum ar fi si Constanta unde primaria lui RADU MAZARE PUR SI SIMPLU N U V R E A SA CHELTUIE NICIUN BAN pt strangerea,castrarea sau eutanaiserea celor bolnavi si agresivi astfel ca orasul constanta s-a umplut literalmente de caini...caci ,spune primarul MAZARE, legea nu -i da voie sa eutanasieze si autnci el ii va lasa pe strazi ,si nici de castrat sau bagat in padocuri nu vrea.!!!!!!!!!!!!!.in aceasta situatie noi,cetatenii orasului facem sesizari si plangeri absolut degeaba de vreo 2-3 ani timp in care cainii s-au inmultit si au ajuns la cifre apocaliptice in orasul CONSTANTA.. Va rugam sa ne ajutati si pe noi,cetatenii orasului tomitan care suntem nevoiti sa trecem prin acest cosmar ''multumita '' nesimtiirii primaurlui Mazare si a subordinatilor sai. Va multumesc si sper ca un consilier al domnului BASESCU sa i reaminteasca aceasta problema si faptul ca sunt milioane de oameni care au dreptul la liniste, siguranta si sanatate si deci legea eutanasierii trebuie trecuta urgent deoarece sunt persoane inconstiente ca primarul MAZARE care spune ca in afara de eutanasiere nu va face nimic altceva si cum eutanasierea nu e inca permisa va lasa cei 20 000-25 000 de maidanezi pe strazile orauslui CONSTANTA..ceea ce o crima inpotriva constantenilor care sunt nevoiti sa mearga dimineata devreme sau seara ,sau chiar si ziua dar in anumite zone sunt haite numeroase de caini inca o data va rog ,in numele a mii de constanteni revoltati si milioane de romani disperati sa se rezolve aceasta problema cu respect si consideratie..