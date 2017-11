A sosit ziua cea mare: moţiunea de cenzură, dezbătută şi supusă votului, în Parlament

A sosit ziua cea mare: moțiunea de cenzură, dezbătută și supusă votului, în Parlament

Moțiunea de cenzură depusă de PNL și USR, intitulată „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”, va fi dezbătută și supusă votului, astăzi, 23 noiembrie, de la ora 11.00, după cum au decis Birourile Permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a precizat, ieri, că a fost majorat și timpul de dezbatere.„Eu voi fi prezent și colegii noștri vor fi prezenți. Am și majorat timpul de dezbatere propus cu 50%. Ceea ce zic că este bine, pentru a da mai multă consistență unei dezbateri democratice importante. Vom fi prezenți. Nu am hotărât să nu votăm, dar, întâi de toate, vreau să ascultăm și argumentele celor de la Opoziție când prezintă moțiunea, în dezbateri. Va fi foarte interesant să vedem ce argumente au, pentru că mi se pare că este mai degrabă un exercițiu de imagine. PNL știe că are zero șanse ca această moțiune să treacă, dar vor să arate că se agită, și fără rost”, a declarat Tăriceanu, la Parlament, citat de Agerpres.În schimb, parlamentarii de la UDMR au anunțat deja că se vor abține de la vot.Moțiunea de cenzură, inițiată de PNL și USR împotriva Guvernului Tudose și intitulată „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă” a fost citită, luni, în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului. Documentul a fost depus la Parlament vinerea trecută. Moțiunea este semnată de 148 de parlamentari PNL, USR, PMP și de deputații neafiliați Sorin Cîmpeanu și Daniel Constantin.PNL și USR solicită, prin moțiunea de cenzură „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”, retragerea încrederii acordate Guvernului Tudose, pentru a se opri distrugerea economiei, atacul la Justiție și scoaterea României din Uniunea Europeană.