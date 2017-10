A scăzut preţul gigacaloriei. Cât vom plăti pentru căldură

5

prea putin si prea tarziu

Interesant cum s-a ieftinit - nesemnificativ - gigacaloria, fara a fi preluate totusi actiunile de la port !!! De unde concluzia nu poate fi decat una: pretul gigacaloriei nu are nici o legatura cu portul sau are tot atata cat are prefectura cu sula (instrumentul ala de gaurit, utilizat in industria usoara si tamplarie, nu va ganditi la altceva). Cred ca se putea face acest lucru mai demult, dar pastaia drogata avea nevoie de malai sa isi faca circul estival in Mamaia. Pe banii fraierilor, desigur. Uite ca fraierii s-au cam trezit - VOTAM IOHANNIS.