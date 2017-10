A murit preşedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus. Avea 100 de ani

1

Da !

Ca si Radu Campeanu , prietenul sau , ca si alti 90% dintre ,,seniorii'' liberali , tata Quintus a fost un securist bun ... Ma rog , asa zice el , asa a zis si CNSAS - institutia aflata la remorca PSD-PNL . Astfel , daca ne-am lua dupa epigramistul centenar , el doar a consiliat Securitatea . Adica , ghicea , dupa semne doar de el stiute , ca cei care plecau in strainatate , sigur se vor intoarce ... Toti ! Astfel , a fost de folos si celor haituiti de securistii lui Ceasca , dar si securistilor care aparau tara noastra draga , comunismul etc. ... Daca , insa , ne-am lua dupa analistii stupizi de la CNSAS , liberalul a fost informator al Securitatii , dar nu a facut politie politica , ci probabil , ceva dari de seama , inrudite cu epigramele latraului . Daca citim insa aceste ,,dari de seama'' , vom vedea dimensiunea reala a delatorului , care , mai multi ani , ori a fost platit , ori a fost favorizat de regim pentru munca sa ,,onesta'' si care , daca va mai amintiti , a fost tinuta la secret dupa Revolutie , atat de catre marlan , dar si de catre liberali . Ca o concluzie , este imposibil sa ai caracter si sa traiesti 100 de ani , cu asemenea povara in suflet ... Unii dintre apropiatii sai au spus ca ,,s-a ridicat la cer'' , dar trebuie corectati : nu s-a ridicat la cer , ci s-a coborat undeva in pamant , unde il vor devora viermii , in scurt timp ! Iar partidul , aflat in disolutie , il va urma curand ...