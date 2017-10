A început sterilizarea câinilor din Mangalia

Primăria Mangalia, în colaborare cu Organizația Non-Guvernamentală „Save the Dogs and other Animals Onlus”, a demarat un proiect de sterilizare a animalelor cu și fără stăpân. Prima etapă a inițiativei s-a desfășurat în perioada 12-13 iulie, în cartierul Coloniști. Aici, a fost instalată clinica mobilă a Organizației, la Sala de Sport din cadrul Școlii generale nr.1. Potrivit reprezentanților Save the Dogs, au fost sterilizate aproape 100 de animale, preponderent câini cu și fără stăpân. „Procedeul include mai multe etape, respectiv deparazitarea internă și externă, crotalierea, vaccinarea anti-rabică și sterilizarea propriu-zisă. Reducerea numărului de câini comunitari și controlul populației canine se face în primul rând prin sterilizarea animalelor cu și fără stăpân”, au explicat specialiștii Save the dogs. Reprezentanții ONG-ului au tras un semnal de alarmă în privința faptului că mulți deținători de animale abandonează pe stradă puii acestora, după ce se înmulțesc. „De aceea trebuie sterilizați cu prioritate câinii cu stăpân. Totodată, este nevoie să responsabilizăm cetățenii pentru a nu se mai ajunge la asemenea situații. În plus, ar fi indicat un acord cu primăriile din jurul Mangaliei pentru a preveni abandonarea animalelor pe străzile orașului”, au mai spus reprezentanții Save the Dogs. Menționăm că acest ONG, înființat în Italia de Sara Turetta, activează în România de peste zece ani, acum fiind prima dată când inițiativa din Mangalia se desfășoară în colaborare cu Primăria. Următoarea etapă a proiectului va avea loc la începutul lunii august.