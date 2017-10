A început disputa pentru conducerea PNL Constanţa. George Muhscină, primul înscris

3

ALEGERI CARE NU SCHIMBA NIMIC

Daca dl Chitac nu vrea sa candideze la functia de presedinte al organizatiei municipale , nu intelegem de ce este preocupat de data si organizarea alegerilor , alegeri care , oricum, nu vor schimba cu nimic situatia PNL dupa cum nu s-a schimbat nici dupa venirea sa in partid . Ca a renuntat la fuctia de conducator al Academiei Navale este usor de inteles : nu a mai putut suporta mediul corupt cu care , desigur , nu a avut si nu are nicio legatura .Aparitia sa meteorica in PNL Constanta si performanta de a ajunge senator fara nici un merit politic , demonstreaza inca o data faptul , ca in timp ce intr-o organizatie cei devotati muncitori si capabili , se aleg dupa ani de zile de activitate cel mult cu o strangere de mana daca nu cu o excludere , noii veniti sunt unsi imediat in functii inalte .Intelege de ce politica romaneasca nu poate creste mai sus de genunchiul broastei .