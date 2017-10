"A îmbrăcat haina de prim-ministru şi ţine bine în mâini frâiele guvernării"

Dragnea îl laudă pe Grindeanu:

"A îmbrăcat haina de prim-ministru și ține bine în mâini frâiele guvernării"

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD, l-a lăudat pe premierul Sorin Grindeanu spunând că a îmbrăcat haina de prim-ministru și ține bine în mâini frâiele guvernării, iar veștile bune din economie confirmă faptul că programul de guvernare poate aduce mai mulți bani în buzunarele românilor.„În februarie avem o creștere a veniturilor bugetare cu 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Asta în condițiile în care am eliminat taxa pe construcții speciale și alte 102 taxe și am redus accizele. La fel, avem o creștere la încasările din TVA cu 2,5%, față de februarie 2016, deși taxa a fost redusă de la 20% la 19%”, a spus Liviu Dragnea.În același timp, el a adăugat că, în primele trei luni ale anului, numărul contractelor de muncă a crescut cu 44.000.„Veștile bune din economie confirmă faptul că programul de guvernare poate aduce mai mulți bani în buzunarele românilor, fără a afecta echilibrele macroeconomice. Mai mult, ne arată că Sorin Grindeanu a îmbrăcat haina de prim-ministru și ține bine în mâini frâiele guvernării! Așa cum am mai spus, dacă programul va fi pus în practică, punct cu punct, vom reuși să relansăm economia națională și vom aduce mai mulți români în clasa de mijloc. Toate acestea, fără a depăși pragul de 3% la deficitul bugetar!”, a explicat liderul PSD.