„A fost o greşeală a USL să accepte persoane aşa cum a fost Roşca Stănescu”

existenta USL este o mare greseala

Dumnezeu ne-a luat mintile. Votand USL pentru a pedepsi PDL am demonstart inca o data ca politica romaneasca nu se bazeza pe doctrine,pe programe, ci pe interese meschine individuale sau de grup.Ce fel de " Uniune" poate fi USL cand soarta ei depinde de un neica nimeni ca Rosca Stanescu? Fie ca se destrama fie ca nu , un lucru este cert : USL are nevoie de un pretext pentru a justifica incapacitatea de a guverna Romania. USL are nevoie de un " turc" . Turcul plateste. Taranul roman da vina pe tigan. Evreii au ales un țap. Acarul Paun a aparut mai tarziu,de pe lina ferata. Acum il avem pe SRS de meserie metalurgist,adica turnator. De unde au aparut aceste canalii care se cred indispensabili,de neanlocuit stim.Grav este faptul ca ne-am obisnuit cu ei cum se obisnuieste cainele cu capusele . Intr-o emisine TV " marele ziarist liberal" s-a exprimat astfel : " că virgulă cred". L-a depasit pe Hasotti in modul de a se exprima " intelectual". Revenind la problema de baza , USL nu stie cum sa dreaga busuiocul . Cu minciuni , cu demagogie , cu lupta pentru functii , nu se poate guverna . Cei peste sapte milioane de inconstienti care au votat USL si la care se refera mereu unii de teapa lui Antonescu au inceput sa-si primeasca rasplata . Din pacate si cei care nu au votat . Ramane totusi de rezolvat o mare dilema : daca , gonindu-i de la putere pe cei din USL , vor veni altii si mai rai ?