A fost aprobat bugetul municipiului Mangalia. Unde se duc banii

Consiliul Local Mangalia a aprobat, în cadrul ultimei ședințe ordinare, proiectul de buget pe anul în curs. În urma unor amendamente formulate de consilieri, s-a diminuat bugetul alocat proiectelor demarate în cursul anului trecut, cu finanțare europeană. De asemenea, au fost reduse fondurile destinate lucrărilor de reamenajare a spațiilor verzi și imple-mentării sistemului de supraveghere video a orașului.În schimb, au fost suplimentate bugetele cultelor și lucrărilor de reparații la școli. Unul dintre subiectele dezbătute s-a referit la mansardarea Școlii nr. 5 din Mangalia, la ședința de consiliu fiind prezenți și reprezentații Asociației de părinți de la respectiva unitate de învățământ. Conform proiectului de buget, în acest an vor fi realizate lucrări de reparații la Casa de Cultură, iar Muzeul de Arheologie va fi racordat la rețeaua de gaze. Totodată, aleșii locali au aprobat demararea acțiunilor de asfaltare și modernizarea tramei stradale.Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a declarat, la finalul ședinței, că bugetul pe 2016 a fost afectat de interesele electorale ale unor consilieri.„Fiind an electoral, unii consilieri s-au raportat mai mult la interesul de partid, decât la cel al comunității. Cu toate acestea, eu îi asigur pe locuitorii orașului nostru că voi face toate demersurile legale pentru a finaliza proiectele începute cu bani europeni, iar în acest an, vom demara alte proiecte de infrastructură, cu fonduri UE sau guvernamentale”, a explicat primarul liberal Cristian Radu.La rândul lor, consilierii PSD susțin că au adus o serie de amendamente la proiectul de buget cu scopul de a evita risipa banului public și de a utiliza fondurile cât mai eficient.„Deși vinovat pentru pierderea finanțării celor trei proiecte europene, fapt ce a condus la apariția unei presiuni uriașe asupra bugetului local al Mangaliei și implicit la reducerea sumelor necesare finanțării celorlalte domenii prioritare pentru oraș, Cristian Radu a alocat sume excesive pentru servicii de reclamă și publicitate, servicii juridice, servicii de consultanță și expertiză, fapt pe care noi, consilierii PSD, l-am considerat inoportun și am propus o serie de amendamente de reducere a acestor cheltuieli”, au transmis consilierii PSD din Mangalia.Totodată, aleșii social-democrați au mai susținut că, la propunerea lor au fost alocați bani pentru mai multe proiecte cum ar fi cele europene aflate în derulare, reabilitarea tramei stradale din municipiul Mangalia, inclusiv stațiunile aferente, investiții în reabilitarea totală a instituțiilor de învățământ, finalizarea unor biserici aflate în construcție, reparații la Casa de Cultură și branșarea cu gaz la Muzeul de Arheologie.