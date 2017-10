A doua rectificare bugetară pe 2015, aprobată. CINE PRIMEŞTE BANI

A doua rectificare bugetară pe 2015, aprobată. CINE PRIMEȘTE BANI

Ştire online publicată Vineri, 23 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul a aprobat, vineri, Ordonanța de Urgență privind a doua rectificare bugetară pe 2015, o rectificare pozitivă, la care au fost alocate toate fondurile solicitate de instituțiile statului, a anunțat premierul Victor Ponta."O nouă rectificare buget pozitivă. Toate instituțiile publice care au solicitat bani au primit, pentru că avem, suntem în continuare pe excedent bugetar. Dacă se vor cheltui toate sumele alocate, vom rămâne în ținta de 1,86% convenită cu instituțiile financiare internaționale și în bugetul de stat", a explicat Ponta.Premierul a menționat alocarea de 360 de milioane de lei pentru Sănătate, pentru majorarea salariilor cu 25% în întreg sistemul de Sănătate, dar și pentru medicamente și programe naționale în domeniu.Energia a primit 80 de milioane de lei pentru plata ajutorului de minimis și 12 milioane de lei pentru exproprieri.De asemenea, Agricultura a primit 750 de milioane de lei, din care 300 de milioane de lei ajutoare pentru secetă, 100 de milioane de lei pentru motorină, iar 370 milioane de lei pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare europeană. "Mai avem încă 350 de milioane de lei în fondul de rezervă pentru cei afectați de secetă, însă trebuie să așteptăm aprobarea Comisiei Europene în acest sens", a spus Ponta.Pentru plata în avans a titlurilor executorii pe 2015 și 2016, Guvernul a alocat la rectificare 1,2 miliarde de lei, iar CFR primește 120 de milioane de lei.Autorități locale primesc un miliard de lei pentru echilibrarea bugetelor locale și 500 de milioane de lei pentru drumuri județene și comunale. În plus, Ministerul Dezvoltării primește un miliard de lei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală.Totodată, plafonul Trezoreriei se majorează cu 700 de milioane de lei, iar Educația primește în plus 270 de milioane de lei pentru finanțarea învățământului superior și pentru burse.Nu în ultimul rând, Ministerul Apărării Naționale primește în plus 500 de milioane de lei, Ministerul Afacerilor Interne, încă 270 de milioane de lei, SRI suma de 140 de milioane de lei, STS un plus de 65 de milioane de lei, Ministerul Afacerilor Externe suma de 130 de milioane de lei, Cultele un buget suplimentar de 50 de milioane de lei, Fondurile Europene un plus de 750 de milioane de lei, iar Justiția suma de 250 de milioane lei.Sursa: Agerpres