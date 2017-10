A bătut Gigi Chiru palma cu Maria Stavrositu?

2

Impacare,impacare,fara nici o suparare ?

N-as vrea sa fiu in pielea lui Gigi Chiru .Dupa aceste alegeri va avea din nou credibilitatea pusa la indoiala indiferent cine castiga.Cand promiti in stanga si-n dreapta este normal ca la final "s-o furi" si din stanga si din dreapta.