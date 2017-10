"A arunca o găină moartă în curtea cuiva este un simbol nazist de amenințare directă cu moartea"

Ştire online publicată Marţi, 11 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un grup de persoane a trecut, azi, pe lângă curtea sediului ACL de lângă Arcul de Triumf și a aruncat doi saci cu aproximativ 30 de găini, unele vii, altele moarte. Fiecare găină are un bilet prins la gât pe care scrie „Eu sunt Klaus Iohannis și mi-e frică de dezbateri”. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 11:00, când la sediul ACL urma să sosească liderul popularilor europeni, Joseph Daul.„Această campanie electorală a devenit abominabilă. Domnule Ponta, ați reușit un record, este cu distanță cea mai mizerabilă campanie din 90 încoace, iar legat de acest simbol, probabil nu știți. E un simbol foarte vechi, este o amenințare directă cu moartea. Ultima dată când cineva a folosit astfel de simboluri a fost în anul 40 și acest simbol a fost folosit de naziști. Dacă arunci cuiva o găină cu capul tăiat sau un cocoș cu capul tăiat în casă este o amenințare directă cu moartea și naziștii au avut grijă să îl și execute pe respectivul. De aceea, îmi permit să spun, dragii mei, nu am crezut că vom ajunge vreodată în România la acest nivel de campanie electorală, să folosească unii în campanie simboluri și amenințări cu moartea, folosite ultima dată de naziști. Nu am crezut. Domnule Ponta, poate acum, în ultimul moment, vă dați seama că este greșit să aruncați România în aer doar ca să ajungeți dumneavoastră președintele României”, a declarat Klaus Iohannis, azi, într-o conferință de presă la care a participat și Joseph Daul, președintele Partidului Popular European (PPE), scrie digi24.ro.