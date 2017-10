6.000 de oameni, la mitingul de la Târgovişte

2

In sfarsit sunt recunoscut cetatean roman

Pana mai zilele trecute,pana la alegeri,tot anul trecut acesti oameni spuneau ca romanii sunt ei,adica pesedistii.In afara de romani adevarati,adica pesedisti de omenie, in tara asta mai traiesc,spuneau ei,niste scarbe de nazisti,iohanisti,basisti,sorosisti ciolosisti si alte resturi de populatie demne de dispretul lor.Brusc si peste noapte pesedeii au vazut ca in tara asta mai traiesc si alti romani in afara de romanii adevarati din PSD.Cu ocazia asta s-au strans la Targoviste ca sa le spuna "tutulor" romanilor ca si ei conteaza.Celor 6000 de oameni de la Targoviste le spunem ca ei nu reprezinta mai mult de 18% din totalul populatiei cu drept de vot din Romania."Tutulor" mitingistilor de la Targoviste le spunem ca ei reprezinta doar o minoritate in Romania.Cei care nu s-au prezentat la vot sunt cam 10-11 milioane de oameni.Aveti grija sa nu iasa astia in strada,mai "romanilor" din PSD.