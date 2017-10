"5 iunie este momentul de a spune STOP decăderii Constanţei"

6

Tineri Romani Adevărați, UNITI'VA in Rezistenta Romană

Frați Romani constănțeni si minoritari patrioți! Istoria va numi perioada NEAGRĂ postdecembrista: "KkpIUDAlismul Cleptomaniac Pseudoreligios-Miltaroid" de factura Jewnglishtaneza; pseudocapitalism ce vrea ca puterea absoluta in antisocietate sa fie in GHEARELE a 1% din populație, unulasutasi ce URĂSC de moarte omul de rând. KkoIUDAlusmul Jewnglishtanez este aplicat in Rromarlania, după 1997. Rezultatul il vedeți. Numai 0,15% din populație au acaparat TOTUL, si extermina fără mila poporul, folosind CIRCUL deMoncratic Amerikknar; Amerikknari ce au fost aduși in fosta Tara Noastră, pentru protecția politicastrilor. Dacă vreți sa supraviețuiți ca Neam cu TRADIȚIE si CULTURA, ca popor, este in puterea voastră, a TINERILOR ce TREBUIE sa va coalizati, UNIȚI im Rezistenta Romană. Nu e de gluma! Amerikknarismul este doctrina Satanei Diabolice! Curând, vor începe conflicte militarate si in aceasta zona in care a fost liniște după 1945. Amerikknarii provoacă Rusia pt ca'i vor resursele. Priviți cum au ajuns sa trăiască si Rușii de rând, din cauza kkpIUDAlismului cleptomanic-ultradecadent. Acum, liberabiatii SUNT folosiți de Amerikknari pt ca au văzut in ei CLEPTOMANIACII diabolici din Nebunistanul-Romarlanesc. Doamne Iisuse Christoase! Deșteapta Tinerimea Romana! Amin!