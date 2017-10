400 de câini pe lună, norma hingherilor la Constanţa. Maidanezii vor avea site de promovare

1

s-au introdus prevederi nelegale

In legea privind cainii fara stapin, nu se precizeaza ca "numarul cainilor adoptati sa fie mai mare decat numarul cainilor eutanasiati". Asta e o prevedere abuziva, ce poate bloca eutanasierea si mari cheltuielile/caine, pina la adoptie/eutanasiere. Numarul celor dispusi sa adopte nu poate fi crescut la infinit. Fatarile catelelor, da. In plus, trebuie ca la adoptii, sa se prezinte garantii ca stapinul e sanatos mintal, are spatiu si conditii economice pentru adoptii. Iar cei care isi reabandoneaza cainii pe spatiul public, trebuie sa fie amendati si sa nu li se mai permita accesul in biobaza si la adoptii. De asemenea, in ce priveste noul adapost pe strada Caraiman (daca e unul pe Varful cu Dor, de ce sa face ai al doilea in aceeasi zona? nu era mai bine sa fie in zona de nord a municipiului? sa fie acoperit tot orasul? Sau aici sunt bantustanele?) se prevede ca "nu se va miza pe eutanasierea lor decât în cazuri extreme, atunci când sunt grav bolnavi. "? Legea nu spune asa ceva. Daca nu se vor eutanasia si nu vor fi adoptati, cine va plati intretinerea? Si tratamentele medicale? Uite o sursa de a exploata (fura) bugetul local la infinit. Aplicati legea, stimabililor! Lasati prostiile si inventiile nelegale! Doar PSD a facut legea... nu Basescu!