32% din votanţii USL spun că excluderea lui Geoană a fost o măsură prea dură

Dura lex , sed lex !

Masura a fost dura , dar necesara . Problema este ca , sanctiunea a fost aplicata tardiv . Adica , Geoana trebuia exclus din momentul in care s-a aflat , ca a fost la Moscova , de capul lui , si tot de capul lui , a fost la Vantu , in acea noapte ciudata , pentru odihna , cica ... Geoana a demonstrat ca e zero ca politician si va fi o povara pentru orice partid responsabil . Locul lui este clar , la UNPR , daca nu la PDL , ca acolo se tot aduna rebuturile partidelor romanesti ...