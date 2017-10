27 de castele de nisip, ridicate pe plaja Modern în cinstea Europei

Ziua Europei, eveniment sărbătorit, în fiecare an, încă din 1895, pe data de 9 mai, a fost marcat, vineri, și la Constanța, pe plaja Modern, inițiativă susținută de Prefectura Constanța în parteneriat cu Oficiul Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație, Centrul Europe Direct Constanța, dar și cu susținerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța și cu sprijinul voluntarilor CENTRAS. Reuniți sub titlul „Să construim EUROPA!”, elevi ai claselor a V-a și a VI-a din 27 de școli din județ au dat, vineri, formă și culoare unor castele de nisip reprezentând, fiecare, specificul câte unei țări din cele 27 membre ale Uniunii Europene. De reținut este că evenimentul se înscrie în seria celor dedicate Anului European de Luptă împotriva Sărăciei și Excluziunii Sociale, iar din acest punct de vedere trebuie precizat că în acest proiect au fost angrenați și elevi provenind din centre de plasament. Pe plaja Modern au fost înălțate, vineri, 27 de castele de nisip, interesant fiind atât faptul că reprezentanții echipelor de elevi au fost îmbrăcați în porturile tradiționale din statele membre UE, dar și modul în care elevii și-au „accesorizat” creațiile de la malul mării. Astfel, s-au remarcat elevii care au reprezentat Olanda, în nisipul mării fiind sădite, în jurul castelului de nisip, lalele, Italia, ai cărei micuți reprezentanți au ales să poarte măști specifice carnavalului de la Veneția, dar și să vorbească în limba italiană, dar și Cipru, Spania sau România, aceștia din urmă, îmbrăcați în ii și fuste din portul tradițional, interpretând imnul național. La eveniment au participat reprezentantul Guvernului în teritoriu, Claudiu Palaz, Liliana Piscanu, șef serviciu în cadrul Prefecturii Constanța, Lidia Turcu, director coordonator al OTIMMC, Andreea Ionescu, coordonator al Centrului Europe Direct, dar și inspectorul școlar general, Elena Buhaiev. Toate cele 27 de echipe au fost însoțite de profesori coordonatori. Poate surprinzător pentru vârsta lor, elevi de 10, 11 și 12 ani știau mai multe despre Ziua Europei și despre statele membre ale Uniunii Europene decât știu, probabil, parlamentarii români. „Liber la creativitate” pare să fi fost deviza evenimentului, astfel că plaja Modern a devenit, vineri, pentru aproximativ două sute de copii, un adevărat atelier de creație, în care micii artiști europeni au dat viață, chiar și din nisip, spiritului european. Toți participanții la evenimentul „Să construim EUROPA!” au fost premiați, ocupanții locurilor I, II și III fiind elevii care au reprezentat Lituania, Italia și Ungaria. Un element delicios la propriu a constat în cele 27 de torturi de marțipan oferite de prefectul Claudiu Palaz echipelor de copii, torturi personalizate, și ele, în funcție de specificul fiecărui stat membru UE. La data de 9 mai 1950, ministrul francez al Afacerilor Externe, Robert Schuman, dădea citire unui document potrivit căruia Franța, Germania, dar și alte țări europene erau invitate să gestioneze în comun producția de cărbune și oțel. Momentul a reprezentat un prim gest către unificarea din punct de vedere economic a continentului, după cel de-al Doilea Război Mondial. Astfel, declarația ministrului Schuman a rămas drept actul de constituire a UE, iar ziua de 9 mai este sărbătorită, anual, ca Ziua Europei. Legat de acest eveniment, prefectul Claudiu Palaz a declarat, vineri, că speră ca românii, și nu numai ei, să se îndrepte în continuare spre o Europă unită și mai puternică. România este membru al UE de la 1 ianuarie 2007.