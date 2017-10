26 de ani de la Revoluţie. Pentru ce au murit 25 de constănţeni?

1

revolutie

Am fost acolo. Am intrat in sediul Comitetului Judetean de Partid (nu judeteana de partid), s-au produs furturi sub privirea mea, majoritatea cu acest scop au intrat. Cand am vazut calitatea josnica a majoritatii participantilor (unii se afla in structurile puterii), am plecat acasa. Daca inainte de 89 toti majoritatea furau de la stat, acum adunatura care a luat puterea fura de la noi toti.