Primarul Costineștiului, Traian Cristea:

„2010 a fost un an excelent. Criza economică nu există la noi“

Ştire online publicată Luni, 13 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul care se plânge toată ziua că nu are bani și că nu i se dau fonduri, fără a dezbate în schimb pentru a atrage proiecte, nu face decât să caute pretexte pentru nepăsarea sau pentru neputința lui, este de părere primarul localității Costinești, Traian Cristea. „Într-adevăr, e o perioadă foarte grea, însă, acum, mai mult ca niciodată, trebuie să te zbați și mai tare pentru fiecare leu, pentru fiecare proiect. În perioade din acestea, când nu există fonduri, se vede priceperea și insistența fiecăruia. La Costinești, nu am avut probleme nici cu banii, nici cu restructurarea salariaților. Pot spune chiar că 2010 a fost un an excelent și suntem optimiști că la anul va fi și mai bine. Asta pentru că noi avem deja bani pentru investiții și ne bucurăm pentru fie-care lucru pe care putem să îl facem noi”, spune primarul, mândru că recesiunea economică a cotit-o pe lângă Costinești. Pentru următorii ani, primăria are proiectele de investiții asigurate, finanțarea fiind deja atrasă la bugetul local. Astfel, pe măsura 322, în comună se va realiza un proiect de asfaltare, proiectare și construire drumuri, construirea unui after school și a unui punct arheologic în centrul stațiunii. „Este vorba de un proiect de 2,4 milioane de euro. Din banii aceștia, cei mai mulți îi vom folosi pentru străzi. Vom asfalta drumul de la hotel Forum până la mănăstirea Sfânta Elena de la Mare, toate drumurile din zona de nord”, a declarat primarul. Un alt proiect de amploare, de peste 28 de milioane de lei, prevede construirea unui complex sportiv. Banii au fost alocați din bugetul de stat cu o cofinanțare de 2% de la bugetul local. Noul complex, unic în județul Constanța, se va construi pe o suprafață de 7,5 hectare și va cuprinde sală de sport, bazin olimpic de înot, două terenuri de tenis, teren de fotbal, teren de handbal, pistă de carting. La capitolul probleme, primarul spune că singura bătaie de cap o are cu transmi-terea terenurilor unităților militare dezafec-tate către primării. În coasta Costineștiului, pe o suprafață de 20 de hectare, se întinde o fostă unitate militare care acum se află în paragină. Primăria ar vrea să recupereze terenul respectiv pentru a-l putea folosi în noi proiecte de dezvoltare. Turismul a mers bine Până la sfârșitul acestei luni, Primăria Costinești va da în folosință un bloc ANL cu 24 de apartamente, urmând ca un alt imobil, de aceeași dimensiune, să fie gata anul viitor. „Tot timpul, la Costinești s-a acordat o prioritate deosebită tinerilor. Pe lângă cele două blocuri ANL, în ultimii ani s-a mai construit un cartier întreg pentru tineri. Noi le-am dat terenul, ei și-ai făcut case. De asemenea, Costineștiul este tot timpul un șantier de construcții în continuă dezvoltare. Se construiesc multe case rezidențiale, hoteluri, vile. Lumea profită de interesul turistic foarte crescut al stațiunii și își face unități de cazare”, a mai adăugat primarul. În ceea ce privește sezonul turistic 2010, primarul Traian Cristea spune că lucrurile au mers bine. „Nu a fost un an dificil. E adevărat că nu a fost nici pe măsura pretențiilor noastre, dar, în comparație cu alte zone, turismul a mers foarte bine. În medie, pe timpul verii, la Costinești au fost în jur de 50.000 de turiști zilnic”, susține primarul.