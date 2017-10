20 de tinere jurnaliste vor pleca la Bruxelles în cadrul unui proiect iniţiat de CJI şi europarlamentarul Adina Vălean

20 de tinere jurnaliste vor pleca la Bruxelles în cadrul unui proiect inițiat de CJI și europarlamentarul Adina Vălean

Ştire online publicată Joi, 26 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Prin intermediul programului „Youth Press Project”, europarlamentarul Adina Vălean (PNL) împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) oferă șansa unui număr de 20 de tinere studente și eleve de liceu de a vizita capitala Belgiei, Bruxelles. Programul urmărește familiarizarea viitorilor specialiști în jurnalism și comunicare cu instituțiile și problematica Uniunii Europene. Vizita va avea loc în perioada 13-15 aprilie 2009, iar participantele vor fi selectate din rândul studentelor la facultățile cu profil legat de comunicare și al elevelor de liceu care intenționează continuarea studiilor în domeniul menționat. Selecția are loc pe baza a două criterii. În primul rând, participantele trebuie să redacteze o scrisoare de intenție, care va include două propuneri de subiecte proprii legate de Uniunea Europeană, dintr-o perspectivă interesantă pentru tineret. În al doilea rând, tinerele trebuie să scrie două articole de enciclopedie, de minimum 1.000 de caractere (incluzând spațiile) fiecare, referitoare la Uniunea Europeană (persoane, instituții, alte entități, procese politice, istoric etc.), postate pe www.eurospeak.ro, wiki-ul de noțiuni europene girat și finanțat de Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa. Vizita are un caracter apolitic. Criteriile de selecție nu au legătură cu valorile vreunui grup din Parlamentul European sau cu vreo altă ideologie. Cele 20 de participante vor beneficia de o expunere generală cu privire la istoricul și instituțiile Uniunii Europene, întâlniri cu membri ai Parlamentului European, jurnaliști acreditați la Bruxelles și reprezentanți ai unor grupuri de lobby. Tinerele dornice de a participa la „Youth Press Project” se vor putea înscrie în concurs prin trimiterea scrisorilor de intenție și a articolelor postate pe Eurospeak.ro la adresa de e-mail concurs@eurospeak.ro, între 16 și 30 martie. Contribuțiile vor fi evaluate de un juriu compus din Adina Vălean (ALDE), Ioana Avădani (CJI) și Iulian Comănescu. Detalii cu privire la participare în regulamentul concursului, ce poate fi accesat la: http://www.eurospeak.ro/wiki/index.php/Regulament_Youth_Press_Project.