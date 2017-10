2.600 de năvodăreni au scăpat de penalităţile la căldură

La inițiativa primarului Nicolae Matei

2.600 de năvodăreni au scăpat de penalitățile la căldură

La inițiativa primarului Nicolae Matei, 2.600 de locuitori ai orașului Năvodari, datornici ai fostului Ecoterm, primesc scutiri la plata restanțelor.Reamintim că Matei a inițiat, în luna aprilie, un proiect de hotărâre care a avut ca principal scop acor-darea de scutiri la plata datoriilor pentru 2.600 de năvodăreni care nu au reușit să achite facturile către fostul Ecoterm. Edilul a decis să vină în sprijinul celor cu probleme financiare și să achite aceste datorii. „Așa cum se știe, la nivelul orașului Năvodari, fostul Ecoterm a intrat in lichidare judiciară, deci, în faliment și datornicii către Ecoterm, adică populația care înregistra debite, în jur de 26 de miliarde de lei vechi, riscă să-și piardă casele; avem deja 10 familii care au rămas pe drumuri, din cauza că lichidatorul le-a scos casele la licitație. Primăria a cumpărat de la fostul Ecoterm creanțe în valoare de 26 miliarde vechi cu suma de 14 miliarde lei vechi, adică plătim 90% din valoarea de bază a datoriilor și penalitățile le ștergem. Vorbim despre 2.600 de apartamente din orașul Năvodari care înregistrează datorii către fostul Ecoterm; unii mai mari, alții mai mici. Le dau o veste bună: că nu mai riscă să-și piardă casele, că primarul și Consiliul Local le sunt apărători, îi protejează să nu rămână fără case“, preciza Matei la momentul aprobării proiectului. Datornicii își pot plăti eșalonat restanțele Totuși, după cum s-a menționat la momentul demarării acestui proiect, oamenii vor avea obligativitatea de a-și plăti restanțele, însă o pot face mai ușor, eșalonându-le pe un an de zile. „Ne asumăm noi responsabilitatea în numele lor și ei vor trebui să facă tot posibilul ca, după ce primesc notificarea de la Primărie, să-și achite eșalonarea timp de un an de zile. Fiecare datornic va fi notificat să semneze, după cum am mai spus, că au luat la cunoștință pentru că debitul este preluat direct de Primărie și va fi înregistrat la Serviciul Taxe și Impozite. Aveți posibilitatea să eșalonați plata debitului de bază pe un an de zile și să vă radiem penalitățile la zi pentru întârziere“, le transmite primarul Matei celor aproape 2.600 de abonați ai fostului Ecoterm și completează într-o scrisoare deschisă, pe care le-o adresează acestora, următoarele: „Am reușit să salvăm sute de familii de riscul de a fi evacuate din propriile case și la ceilalți debitori, pe lângă faptul că au posibilitatea să plătească debitul în rate lunare, radiem toate penalitățile de întârziere“.