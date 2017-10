2.000 de alegători din Cogealac au primit 10 miliarde de lei pentru a vota cu ţărănistul Cati Hristu la alegerile din 2008

Potrivit unui consilier local,

2.000 de alegători din Cogealac au primit 10 miliarde de lei pentru a vota cu țărănistul Cati Hristu la alegerile din 2008

Administrația publică locală din comuna constănțeană Cogealac stă pe un butoi de pulbere. După ce, în cursul acestei săptămâni, prefectul Claudiu Palaz a anunțat că a solicitat instanței judecătorești dizolvarea Consiliului Local Cogealac pe motiv că nu s-a reunit timp de două luni consecutiv și după ce, ieri după amiază, primarul localității, țărănistul Cati Hristu, a protestat în fața Prefecturii Constanța, alături de peste 50 de oameni din comună, situația a ajuns în punctul culminant atunci când, tot ieri, unul dintre cei opt consilieri care cer dizolvarea CL, a povestit cum a oferit oamenilor bani, în calitate de apropiat al lui Cati Hristu, pe atunci candidat la Primăria Cogealac, pentru a-i convinge să voteze cu acesta. Circ în fața Prefecturii Constanța Administrația locală Cogealac a monopolizat, ieri, scena așa numitelor proteste din Constanța. Dar nu din cauza crizei economice, ci pe fondul unor neînțelegeri între opt dintre consilierii locali, pe de o parte, și alți șapte consilieri locali, care îl susțin pe primarul Cati Hristu, de cealaltă parte. Tensiunile dintre cele două tabere au degenerat, astfel că gospodarul-șef a protestat în fața Prefecturii Constanța, împreună cu câteva zeci de cetățeni din comună, împotriva deciziei reprezentantului Guvernului în teritoriu, Claudiu Palaz, de a solicita instanței dizolvarea Consiliului Local Cogealac. Protestul, „condimentat” cu strigăte, țipete și huiduieli s-a derulat fără autorizație, așa cum a mărturisit însuși primarul Cati Hristu. Tot el, însă, a afirmat că înainte de a demara acea formă de protest, extrem de necivilizată, a anunțat Poliția și Jandarmeria despre ceea ce avea să se întâmple. În ceea ce privește motivele care l-au determinat să apeleze la manifestarea de ieri, Cati Hristu a explicat, destul de anevoios, e drept, că nu înțelege demersul prefectului Palaz de a cere dizolvarea Consiliului Local atâta vreme cât, susține el, vinovați sunt cei opt consilieri locali care au absentat nemotivat la ultimele trei ședințe de CL, punând astfel în pericol utilizarea unor fonduri guvernamentale pentru continuarea lucrărilor la sistemul de apă și canalizare, pentru a căror ridicare din trezorerie e necesară o hotărâre de CL. Primarul PNȚCD a făcut, în acest context, o serie de acuzații la adresa prefectului Palaz, declarând că reprezentantul Guvernului „acceptă să dizolve CL, deși n-a întrebat pe nimeni, a făcut asta de la sine putere” deoarece i-ar proteja pe doi dintre consilierii locali din Cogealac care, fiindcă ar fi primit niște sume de bani, susțin o firmă care construiește ilegal turbine eoliene. În jurul orei 16.00, cele câteva zeci de protestatari conduși de primarul comunei Cogealac au rămas, inițial, în fața sediului Instituției Prefectului, în așteptarea lui Claudiu Palaz. În tot acest timp, jandarmii s-au asigurat ca evenimentele să nu degenereze în acte de violență. „Cati Hristu a venit la mine și a spus să dăm oamenilor bani“ Scandalul de ieri a continuat cu o conferință de presă organizată de consilierii care solicită dizolvarea Consiliului Local, aceștia din urmă explicând că nu-și mai pot continua activitatea de aleși locali în condiții de stres, tensiune și amenințări de care, spun ei, vinovat se face primarul PNȚCD. Conferința a fost întreruptă, însă, de protestatarii conduși de Cati Hristu care, împreună cu liderul Organizației Județene a PNȚCD Constanța, Tudorel Chesoi, dar și cu viceprimarul și alți susțină-tori, a luat cu asalt sala în care se desfășura evenimentul de presă și unde, fără nicio reținere, au început să folosească invective dintre cele mai abjecte. S-au folosit cuvinte precum „bețivo”, „porcule” și altele de acest gen, cu mențiunea că țipetele și urletele împiedicau orice tentativă de a discuta civilizat. Niciuna dintre taberele menționate nu a dat dovadă că ar fi în stare să ajungă la un consens, astfel că, într-un final, Cati Hristu, Tudorel Chesoi și ceilalți susținători au părăsit sala după un scandal greu de descris. Ei bine, ceea ce a urmat a fost nu atât expunerea motivelor pentru care cei opt consilieri cer dizolvarea CL (fiind vorba despre Cornelia Pândichi, Ștefania Costoiu, Ion Soare, Gigi Tulică, Ion Butcaru, Nicu Butcaru, Constantin Alexe și Ion Racu, acesta din urmă absent la conferința de ieri din motive de sănătate), ci povestirea unui consilier local PNȚCD, anume Ion Butcaru, care a relatat cum a oferit oamenilor bani, în contextul alegerilor locale din vara lui 2008, pentru a vota cu țărănistul Cati Hristu, astfel încât acesta să iasă primar din primul tur de scrutin. „Șansa noastră era zero. A venit (n.r. - Cati Hristu) la mine și a spus să dăm oamenilor bani pentru a câștiga. Câte cinci milioane de lei fiecărui locuitor”. Întrebat câtor cetățeni ai comunei Cogealac a oferit bani, ca formă de mită electorală, Ion Butcaru a declarat că este vorba despre 2.000 de oameni, din cei 4.164 cu drept de vot. Anunțând că, în urmă cu aproximativ o lună, s-a autodenunțat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța pentru evenimentele de acum doi ani, consilierul local a continuat: „A ieșit din primul tur și datorită acestui fapt (n.r. - cele 10 miliarde de lei, bani dați oamenilor). Am făcut o statistică, cu marjă de eroare: cam câte voturi ne-ar trebui să ieșim din primul tur”. În ceea ce privește banii pe care, conform propriilor declarații, i-a ținut în casă înainte de a-i da acelor oameni despre care știa că „sunt împotriva celorlalte partide”, (n.r. - altele decât PNȚCD), consilierul Ion Butcaru susține că ei ar fi venit din partea SC. Eolica SRL, reprezentată de un anume Corneliu Dică, firmă care l-a susținut pe Cati Hristu pentru că are interese în comună, fiind vorba despre realizarea unui proiect cu eoliene. Opt consilieri cer dizolvarea cât mai rapidă a Consiliului Local Referitor la acuzațiile care li se aduc, anume că nu vor să dea oame-nilor din comună șansa de a beneficia, după 50 de ani de așteptare, de un sistem de alimentare cu apă, cei șapte consilieri locali prezenți ieri la conferință au declarat că nu se opun inițiativei atâta vreme cât primarul le va explica de ce proiectul, demarat în urmă cu mai bine de un an, a stagnat, iar conductele din șanțurile rămase neacoperite sunt deja compromise, date fiind spărturile care le-au afectat. De reținut este că, așa cum a specificat consilierul local Cornelia Pândichi, instanța ar fi stabilit ca termen de judecată a dosarului privind dizolvarea CL luna septembrie, fapt care nu convine celor opt aleși locali nemulțumiți. Tocmai de aceea ei vor cere o devansare a termenului, pentru ca dosarul în cauză să se judece mai repede.