18 imobile aflate în subordinea CJC, fără aviz de Securitate la Incendii

Consilierii județeni s-au reunit, azi, în cadrul ședinței ordinare a lunii noiembrie. În cadrul întrunirii, vicepreședintele cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Constanța, Cristinel Dragomir, a declarat că cele 18 imobile aflate în subordinea CJC nu au autorizații de Prevenire și Securitate la Incendii."După tragedia din Colectiv m-am documentat și am solicitat ajutorul celor de la ISU. În urma controalelor, am primit avertisment pentru remediere. Am depus toate documentele necesare și am primit ca termen pentru a intra în legalitate data de 23 decembrie 2015. Vreau să menționez că sunt în derulare. Pentru Pavilionul Expozițional a fost depusă solicitarea din 25 noiembrie. La nivelul CJC Constanța, există avize de la ISU de la momentul când acestea s-au constituit, însă în 2009 s-a modificat legea și pe lângă acel aviz simplu mai este nevoie de o autorizație pentru Prevenire și Securitate la Incendii. De acest aspect, care presupune un scenariu special, se ocupă doar doua firme din Constanța. Acestea sunt documentele ce ne lipsesc, dar le vom avea până la sfârșitul anului", a declarat Cristinel Dragomir.