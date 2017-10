„16.000 de constănţeni nu vor mai primi ajutoare de stat pentru încălzire“

1

Pe surse

Prin mijloace specifice muncii de contrainformatii,am aflat ca populatia Constantei este de 249.034 de persoane,din care se scad 5659 persoane temporar absente si 3048 persoane plecate in strainatate (sursa:recensamantul din octombrie 2011). Prin rotunjire,populatia de azi a orasului este de aprox.240.000 persoane.Tot pe surse aflam ca in iarna anului 2012 primaria Constanta a suportat subventii pentru incalzire la peste 80.000 de solocitanti. Subventia este acordata pe unitate locativa,sa zicem pe familie. Consideram o medie de 2 persoane pe familie. Asta inseamna ca 2 x 80.000 = 160.000 de persoane(cu drept de vot sau nu) primesc ajutoare de la primarie. Daca astea sunt cifrele,inseamna ca LA DOUA PERSOANE care primesc ajutoare,O PERSOANA nu primeste ajutoar la incalzire(2 la 1). Alfel spus,la DOI SARMANI avem UN BOGAT in Constanta. Adica,66% din populatie este saraca si 33% este bogata. Mi se pare cunoscut procentul asta de 66%. Unde am mai auzit eu de 67-70% ? Sa fie majoritatea covarsitoare de la "electorale" ? Nu-mi aduc aminte.Cand trebuie sa primim ajutoare,dam fuga dupa o ADEVERINTA de OM SARAC. Cand vine vremea sa ne laudam,citim in ziare si in comunicate de presa ca orasul Constanta este al doilea oras din Romania,ca are o economie dezvoltata,ca putem trai numai din munca noastra,fara Romania si cerem AUTONOMIA DOBROGEI(vezi Telegraf). Apropo,urmariti acest sondaj in ziarul Telegraf si o sa vedeti ca 40% spun "NU" autonomiei si 60% spun "DA"(iar apare acest procent de 60%) Saracii Constantei (60%) cer AUTONOMIA DOBROGEI.Circul targului ! Noi nu ne vindem saracia ! Sa mai facem niste socoteli. Avem de verificat 80.000 de dosare. Daca un angajat al primariei muta 80.000 de dosare de pe un birou pe alt birou,cu viteza de un dosar/secunda, angajatul nostru munceste 24 de ore fara sa faca pipi.Daca mai punem la socoteala ca dosarele astea ar trebui verificate si pe teren(la locuinta solicitantului) ne intrebam cati oameni angajeaza primaria numai pentru aceasta munca si cine-i plateste. Economia orasului s-a supraincalzit.Chiar a luat foc. Avem locuri de munca,avem si ocupatie:VERIFICAM DOSARE.