Un constănțean ne scrie din America

100 de zile… care au schimbat lumea (II)

Ştire online publicată Marţi, 12 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Corespondență din SUA de la Radu MihalceaÎn politica internă s-au inițiat - sau se anunță - schimbări de mare anvergură, rezultate dintr-o reorientare a politicii de la „marele capital” către „marea masă a populației”. Dacă vor reuși să treacă de Parlament și de Senat, aceste schimbări vor îndruma SUA pe un drum cu totul nou, încă neîncercat în toată istoria sa. În ultimii 20 de ani, politica internă americană s-a bazat pe conceptul „Create Shareholder Value!” (Creați valori, avere, pentru acționari!), ceea ce adus la crearea celei mai mari „industrii financiare” din lume - dar și la criza mondială actuală -, la acumularea masivă de averi - cei bogați au acum miliarde, nu milioane! - în mâna unui cerc redus de favorizați ai sorții, la scăderea nivelului de trai a unei mari părți a populației americane și la foarte multe alte aspecte negative care sunt ușor de găsit sub mantia strălucitoare a „SUA, țara tuturor posibilităților!”. Da, SUA rămâne mai departe țara tuturor posibilităților, dar acestea au fost întotdeauna și mai sunt și acum disponibile persoanelor cu un grad de inițiativă ridicat, persoanelor cu capacitatea de a prelua riscuri și de a rezista până ce au putut să culeagă roadele, persoanelor care dispun de o calificare sau de o educație care să-i diferențieze de semenii lor, persoanele cu un anumit talent deosebit și altora asemănătoare. Procentual, aceștia sunt puțini: cel mult 15 - 20 % din totalul populației. Restul americanilor? Muncesc din greu - dacă au unde - nu au acces și nu pot profita de marea de informații din jurul lor fiindcă sunt iliterați (se estimează între 10 - 15%!), nu au asigurare medicală (cca. 15% din populație), nu au asigurare de pensie, sunt handicapați din cauza unui sistem educațional deficitar, sunt blocați intelectual de avalanșa de reclame, oferte și filme care desenea-ză o lume artificială, fără a oferi nicio orientare pentru problemele vieții zilnice, sunt victime ale diferitelor mașinații financiare pe care nu le înțeleg și cărora le cad pradă, sunt victime ale băncilor emițătoare de cărți de credit care - în cazul neplății la termen a datoriei - ridică dobânzile la un nivel inimaginabil (35%!) chiar și retroactiv! - etc. … etc. … Țara tuturor posibilităților? Desigur! Dar una dintre posibilități este și aceea de a suferi de foame, de a dormi pe stradă și de a nu beneficia de niciuna dintre cuceririle tehnice ale secolului 21 sau de avantajele acestei societăți atât de strălucitoare la suprafață. Președintele Obama încearcă să corecteze această situație mai întâi punând în ordine instituțiile financiare care, în trecutul apropiat, au speculat atâta până… s-au speculat pe ele însele. (va urma)