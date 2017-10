10 mai a devenit oficial zi de sărbătoare naţională. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul

10 mai a devenit oficial zi de sărbătoare națională. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul

Președintele Klaus Iohannis a semnat, astăzi, decretul privind promulgarea legii pentru declararea zilei de 10 mai ca zi de sărbătoare națională, informează printr-un comunicat Administrația Prezidențială.Camera Deputaților a decis, în luna aprilie, în calitate de for legislativ decizional, ca 10 mai să fie zi de sărbătoare națională, fiind ziua care marchează trei momente istorice - începutul domniei lui Carol I, Independența de stat și încoronarea primului rege al țării.Parlamentul, Președintele României, Guvernul, celelate autorități centrale vor organiza manifestări cu prilejul sărbătoririi acestei zile în limita alocațiilor bugetare prevăzute, potrivit proiectului.Alte decrete semnate de șeful statului sunt:Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea Art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură;Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association- TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale;Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Art. 17 din Legea nr. 218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române;Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea Art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare;Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative.