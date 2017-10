1.500.000 de lei pentru reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă din Gârliciu

1.500.000 de lei pentru reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă din Gârliciu

Primarul comunei Gârliciu, Constantin Cimpoiașu, a demarat în urmă cu o lună un proiect de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă de care este foarte mândru. Ajungând la o valoare de 1.500.000 de lei, proiectul va fi finalizat într-un an de zile. „Noi am vrea să facem mai mult, dar nu sunt bani. Suntem foarte mulțumiți că am reușit să concretizăm acest proiect pentru refacerea rețelelor de apă”, a declarat Cimpoiașu. Pentru soluționarea crizelor financiare, „speranța rămâne Guvernul”, a mărturisit Cimpoiașu. „Numai Executivul și Uniunea Europeană ne pot sprijini proiectele și eforturile de dezvoltare”, a mai afirmat el. Totodată, el a vorbit și de realizarea unei baze sportive în cadrul școlii, care a fost finalizată în proporție de 80%. Lucrarea atinge 230.000 de lei și urmează a fi încheiată în două săptămâni. Mai mult, primarul s-a declarat bucuros că a scăzut numărul furturilor din gospodării datorită instalării noului sistem de iluminat încă de vara trecută. Cimpoiașu a ajuns la al patrulea mandat, dar nu s-a decis încă ce va face mai departe. „Încă nu am luat o decizie. Este devreme să mă pronunț. S-au adunat foarte multe probleme urgente și trebuie să le rezolvăm”, a încheiat el.