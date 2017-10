Zece motive perfecte să faci sex des

Ştire online publicată Luni, 21 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Viata sexuala activa este unul din principalii factori pentru mentinerea unui organism, suflet si a unei relatii sanatoase. Descopera 10 motive perfecte pentru care e bine sa faci sex de multe ori. De ce e bine sa faci sex frecvent? Cand te gandesti la sex, astfel de intrebari probabil ca nu iti umplu capul. Iti place sa faci sex si nu ai nevoie cu adevarat sa cauti motive pentru el. Cu toate acestea, un plus sau doua nu pot face rau. Este dovedit stiintific ca o viata sexuala activa are un efect benefic atat asupra sufletului, cat si sanatatii trupului. Hai sa vedem care sunt cele zece motive! 1. Sexul frecvent echivaleaza cu exercitiile fizice Toata lumea este, probabil, familiara cu oboseala placuta de dupa activitatea sexuala, dupa care poti dormi ca un bebelus. Dr. Michael Cirigliano, de la Universitatea din Pennsylvania, spune ca a face dragoste de trei ori pe saptamana inseamna sa arzi aproximativ 7500 de calorii intr-un an, echivalentul a 75 de mile de jogging. 2. Respiratia profunda ajuta organismul O crestere a cantitatii de oxigen in celule, cauzata de respiratia grea in timpul activitatii sexuale, te ajuta sa iti pastrezi in stare perfecta de functionare organele vitale si tesuturile din organism. 3. Sexul frecvent pastreaza oasele si muschii puternici Dr. Karen Donahey, director al Programului de Terapie Sexuala si Maritala de la Universitatea din Chicago spune ca o crestere a nivelului de testosteron este unul din rezultatele activitatii fizice in timpul actului sexual. O crestere a cantitatii de hormoni sexuali masculini te ajuta sa iti pastrezi oasele si muschii mai puternici. 4. Sexul frecvent scade colesterolul Scaderea nivelului de colesterol este unul dintre efectele vietii sexuale active, de asemenea. 5. Durerea poate fi usurata prin sex frecvent Actul sexual ajuta la calmarea durerilor, spune dr. Beverly Whipple, presedintele Asociatiei Americane a Educatorilor, Consilierilor si Terapeutilor Sexuali, precum si atenuarea durerilor de cap si a celor cauzate de artrita. Acest lucru are loc prin eliberarea hormonilor in timpul actului sexual si orgasmului. Citeste mai departe...