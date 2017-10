Zăvoranu: „Este ca şi cum m-aş cere singură în căsătorie“

Zăvoranu: „Este ca și cum m-aș cere singură în căsătorie“

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu a fost invitată în platoul emisiunii nocturne de la Kanal D, unde a vorbit despre starea ei de spirit de la 40 de ani și planurile de viitor.Vedeta a mărturisit că nu își resimte vârsta și că se simte pregătită să devină din nou mireasă, dacă va găsi bărbatul potrivit pentru ea.„Vârsta este doar un număr, așa că nu mă deranjează să spun câți ani am. Eu mă simt ca la 18 ani, cel mult 20. Dacă voi găsi bărbatul potrivit, care să merite și să simt că este momentul, am să mă căsătoresc din nou, de ce nu. Însă nu pot vorbi eu despre căsătorie, este ca și cum m-aș cere singură și nu este cazul”, a spus aceasta.Oana a declarat că are planuri mari de ordin financiar și că vrea să vândă societatea pe care o deține, pentru a-și pune în aplicare aceste proiecte.