Woody Allen mai speră la un premiu pentru scenariu

Ştire online publicată Vineri, 23 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

După ce la premiile Globul de Aur 2009 nu s-au aflat nici măcar pe lista nominalizărilor pentru cel mai bun scenariu, Woody Allen și frații Coen vor să-și ia revanșa la gala premiilor acordate de scenariștii americani, programată pe 7 februarie, în Statele Unite, a anunțat presa britanică. Potrivit nominalizărilor pentru Writers Guild Awards, la categoria Cel mai bun scenariu original, Woody Allen intră în cursa pentru premiu cu filmul „Vicky Cristina Barcelona”, câștigător al Globului de Aur pentru Cel mai bun film - comedie sau musical, iar Ethan și Joel Coen - pentru „Burn after reading”. Woody Allen și frații Coen se numără printre „abonații” constanți la premiile acordate în cinematografie. Allen are în palmares trei Oscaruri și nu mai puțin de alte 78 de premii, iar Joel și Ethan Coen - patru Oscaruri și alte 65 de premii. Celelalte candidate la premiul categoriei Cel mai bun scenariu original sunt filmele „The Wrestler” (cu scenariul scris de Robert Siegel), „Milk” (Dustin Lance Black) și „The Visitor” (Tom McCarthy). La cate-goria Cel mai bun scenariu adaptat concurează „Slumdog Millionaire”, marele câștigător de la gala Globul de Aur 2009, cu patru trofee, „The Curious Case of Benjamin Button”, „The Dark Knight”, „Frost/Nixon” și „Doubt”. În cursa pentru premiul categoriei Cel mai bun scenariu al unui film documentar se numără și „Waltz wish Bashir”, pelicula israeliană care a câștigat Globul de Aur 2009 pentru cel mai bun film străin și figurează, de ase-menea, în competiția Festivalului de Film de la Palm Springs de anul acesta. Writers Guild Awards sunt acordate, anual, în urma votului scenariștilor americani de film, televiziune și din alte domenii ale industriei media. Anul acesta, premiile vor fi decernate în două ceremonii simultane, la Hyatt Regency Century Plaza Hotel din Los Angeles și la Hudson Theatre din New York.