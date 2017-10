Will Smith la concurenţă cu propria fiică

Will Smith la concurență cu propria fiică

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Will Smith și fiica sa, Willow, își lansează cele mai recente filme, „Hancock” și, respectiv, „Kitt Kittredge: An American Girl”, în aceeași zi, pe 2 iulie, iar fetița anunță că va fi un concurent serios. Willow, în vârstă de șapte ani, a spus că, deși este cel mai mic membru al familiei Smith, nu este pregătită să renunțe. Însă, spune aceasta, tatăl său are niște vești rele pentru ea. „Mi-a spus «Îmi pare rău, iubito, dar te voi face praf»”, a povestit fetița. Tatăl lui Willow se poate lăuda cu mai multe succese de box office, precum „Ziua Independenței” (1996) și „Bărbați în negru” (2000), care în primele trei zile de la lansare s-au situat pe primul loc în topul lungmetrajelor cu cele mai mari încasări. Willow a debutat pe marile ecrane în decembrie 2007, alături de tatăl său, în thriller-ul SF „Legendă vie”. Jaden, fratele lui Willow, în vârstă de nouă ani, a apărut alături de tatăl său în drama „În căutarea fericirii”, pentru care a câștigat un Teen Choice Award și un MTV Movie Award. Băiatul urmează să mai joace în remake-ul filmului SF „The Day the Earth Stood Still”, alături de Jennifer Connelly și Keanu Reeves. În plus, potrivit cotidianului „Variety”, Willow și Jaden vor juca rolul unor frați în adaptarea romanului fantastic „Amulet”, de Kazu Kibuishi.