Who’s gay?

Ştire online publicată Vineri, 12 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ellen DeGeneres și partenera sa de viață, Portia de Rossi s-au căsătorit la sfârșitul anului trecut, în cadrul unei ceremonii intime, alături de familie și prieteni, în Los Angeles. Cele două actrițe au o relație din decembrie 2004, de când De Rossi juca în serialul de televiziune „Situație de criză”, difuzat de postul Fox. George Michael apare constant pe prima pagină a tabloidelor britanice. După incidentul din aprilie 1998, când a fost arestat pentru acte indecente într-o toaletă publică din Los Angeles, Michael a încheiat ani întregi de speculații cu privire la orientarea sa sexuală, anunțând public că este homosexual. În urma „evenimentului”, Michael a scris un cântec, „Outside”, ale cărui versuri și videoclip au fost inspirate de incidentul din toaletă. La sfârșitul anilor ’70, Sir Elton John declara într-un interviu acordat revistei “Rolling Stone”, că este bisexual. În anul 1982 a cunoscut-o pe Renate Blauel cu care s-a și căsătorit, spunând mai târziu că a fost o căsătorie de compromis, iar el este de fapt homosexual. Căsnicia celor doi a durat 5 ani. În prezent, cântărețul britanic este căsătorit cu David Furnish cu care și-a legalizat relația în anul 2005, an în care Marea Britanie a legalizat căsătoriile între homosexuali. Melissa Etheridge, în vârstă de 47 de ani, printre ale cărei hituri se numără „Come To My Window” și „I’m The Only One”, este una dintre celebritățile care și-a asumat în mod deschis orientarea sexuală. Ea are doi copii cu fosta ei parteneră, Julie Cypher, care au fost născuți de Julie cu ajutorul donației de spermă. Rosie O’Donnell este gazda unui show ce a câștigat mai multe premii Emmy. Actrița și cântăreața este activistă pentru drepturile persoanelor gay. În 2004, Rosie s-a căsătorit cu Kelli Carpenter în San Francisco. Cele două au adoptat trei copii, un al patrulea fiind născut de Kelly cu ajutorul unei donații de spermă. Actorul T.R. Knight (interpretul Dr. George O’Malley din serialul „Grey’s Anatomy”) a recunoscut în mod oficial și în exclusivitate pentru revista „People” în octombrie 2006, că este homosexual. El a mărturisit că a vrut să pună capăt zvonurilor care circulau pe seama preferințelor sale, însă în continuare își dorește să păstreze discreția în legătură cu viața sa privată. „Sper că faptul că sunt homosexual nu este cel mai important lucru legat de persoana mea.”