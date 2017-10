Whitney Houston şi-a anulat concertul de la Paris

Whitney Houston și-a anulat concertul de la Paris

Ştire online publicată Miercuri, 07 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața americană Whitney Houston și-a anulat concertul pe care îl avea prevăzut ieri la Paris, din cauza unei infecții respiratorii, potrivit comunicatului emis de organizatorii evenimentului. Concertul de la Paris ar fi trebuit să fie prima etapă din turneul european susținut de Whitney Houston în această primăvară. Cântăreața americană, în vârstă de 46 de ani, va cânta, totuși, joi, „așa cum era prevăzut”, la Manchester (Marea Britanie), au adăugat promotorii acestui turneu. În 2009, Whitney Houston a lansat primul album de studio după o pauză de șapte ani – „I Look To You” -, care a intrat în topul U.S. Billboard 200 pe locul întâi. De asemenea, reprezentanții casei de discuri a artistei, Arista, susțin că albumul a debutat pe locul întâi și în Canada, Germania, Italia și Elveția. Lansarea acestui material discografic a marcat reve-nirea lui Houston în lumina reflectoarelor, după o perioadă prelungită în care s-a confruntat cu grave probleme personale și profesionale, presa americană afirmând că artista se află la un pas de moarte. Whitney Houston este singurul artist din lume care a lansat șapte albume consecutive premiate cu mai multe Discuri de Platină, depășind la acest capitol chiar și trupa Beatles.