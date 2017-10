Whitney Houston, despre coşmarul mariajului său

Whitney Houston, despre coșmarul mariajului său

Miercuri, 16 Septembrie 2009.

Cântăreața a declarat, într-un interviu difuzat, luni, de posturile TV americane, că viața cu fostul său soț, Bobby Brown, a fost un coșmar format din droguri și certuri, acesta pictând chiar „ochi diabolici” pe pereții dormitorului lor. Celebra cântăreață americană, în vârstă de 46 de ani, și-a făcut revenirea în muzică după o pauză de șapte ani. Ea a declarat, într-un interviu acordat lui Oprah Winfrey, că drogurile pe care le folosea cel mai frecvent, împreună cu fostul său soț, erau o combinație de marijuana cu cocaină. Cuplul a divorțat în aprilie 2007, după o căsnicie de 15 ani. Houston a declarat că, de-a lungul zilelor scăldate în narcotice, Brown spărgea obiecte din casă și, la un moment dat, a început chiar să picteze ochi pe pereții dormitorului lor. „Ochi diabolici te priveau din orice punct al camerei”, a măr-turisit Houston. Ea a adăugat că Brown, un cântăreț care s-a bucurat de succes cu hitul „My Perogative”, picta pe covoare, pereți și uși folosind spray-uri cu vopsea. „Mă uitam și ziceam «Doamne, ce se întâmplă aici de fapt?»”, i-a spus Houston lui Winfrey. Artista a mai povestit că depen-dența sa s-a agravat într-atât încât mama sa, cântăreața soul Cissy Houston, a venit într-o zi la ei acasă cu un ordin judecătoresc și, ajutată de poliție, a forțat-o să se înscrie într-un program de dezintoxicare. „Ea mi-a spus: «Nu am să te pierd acestei lumi. Nu te voi pierde Satanei... Îmi vreau fata înapoi»”, și-a amintit Houston. „Ea mi-a mai zis: «Ori faci cum spun, ori o să apărem la TV și tu o să îți anunți retragerea din carieră»”, a adăugat cântăreața. De asemenea, Whitney Houston a mai declarat că, pe perioada mariajului său cu Brown, a încercat să-și țină „sub control” faima și cariera care a înflorit odată cu filmul „The Bodyguard” din 1992 și cu hitul „I Will Always Love You”. „Ceva se întâmplă cu un bărbat atunci când o femeie e mai faimoasă... Am încercat să stau liniștită o vreme. Spuneam «Eu sunt doamna Brown, nu-mi spune Houston»”, a povestit ea. Brown, într-un interviu acordat programului TV „The Insider” înainte de apariția fostei sale soții în show-ul lui Oprah, a declarat că el și soția sa s-au „stricat” unul pe celălalt. „Nu cred că ea m-a rănit pe mine sau că eu am rănit-o pe ea”, a spus el. „Cred doar că am avut... o căsnicie care a avut suișuri și coborâșuri și nu mulți oameni ne-au înțeles”, a adăugat acesta. Interviul pe care Houston l-a acordat vine după ce, în urmă cu două săptămâni, și-a lansat primul album de studio după o pauză de șapte ani – „I Look To You” -, care a intrat în topul U.S. Billboard 200 pe locul întâi. De asemenea, reprezentanții casei de discuri a artistei susțin că albumul a debutat pe locul întâi și în Canada, Germania, Italia și Elveția.