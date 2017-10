Vrei să faci sex virtual?

Ştire online publicată Luni, 18 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sexul virtual nu mai e nimic special pe masura ce tehnologia din acest domeniu se dezvolta mai repede in fiecare zi. Sexul virtual a inlocuit sexul cibernetic Sexul virtual inlocuieste usor "sexul cyber" (adica sex prin intermediul Internetului, cu ajutorul unui aparat de fotografiat etc.) si sexul la telefon. In special in zona jocurilor pentru PC un mare pas a fost facut in directia sexului virtual, unde te poti "juca" cu adevarat cu personajul pe care il alegi. Cu toate acestea, companiile care vad, mai presus de toate, o noua sursa de venit in acest domeniu dezvolta deja noi tehnologii si incearca sa gaseasca cele mai inovatoare idei. Prin urmare, ei au produs deja replica vaginului care contine senzori si noua motoare in miniatura care ofera raspunsuri diferite. Desigur, vaginul va fi folosit (in mare masura) de catre barbati, in timp ce femeile de la "celalalt capat" al calculatorului vor avea replica penisului sau un vibrator. Ambele jucarii sunt conectate la un port USB si direct la Internet. Pornografia si sexul virtual In aces fel, persoanele care se vad reciproc pe camera web, pot face sex virtual. Companiile, cu toate acestea, nu s-au gandit sa faca acest lucru posibil numai pentru cuplurile care sunt in diferite parti ale lumii. Un venit mult mai mare este generat de sexul virtual cu vedetele porno. Astfel, creatorii au realizat filme in care poti selecta pozitia preferata in care doresti sa stea actrita porno sau modul in care vrei ca aceasta sa-ti indeplineasca fanteziile secrete. Citeste mai departe...