"Vreau să dansez pe mese şi să mă arunc în piscină în rochie de mireasă"

"Vreau să dansez pe mese și să mă arunc în piscină în rochie de mireasă"

Ştire online publicată Miercuri, 15 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

A luptat și a câștigat! Bianca l-a readus pe Victor în viața ei după divorț. Deși relația lor merge bine, cei doi "porumbei" nu se mai grăbesc, așa cum chiar Bianca a recunoscut că au făcut-o căsătorindu-se. "Victor are cheile de la casa mea. Suntem despărțiți, dar împreună. Mă mai văd mireasă. Aș vrea să mai am trăirile acelea. În ziua nunții nu m-am putut bucura de moment. M-am simțit ca la un eveniment unde eu eram invitatul special. Dacă mă mai mărit, aș vrea să fac ceva restrâns, undeva departe poate, să mă distrez. Să dansez pe mese și să mă arunc în piscină în rochie de mireasă. Să fac nebunii. Eu la nunta mea nici nu am mâncat. As vrea să profit dacă voi mai avea ocazia să gust și eu din meniu", a declarat Bianca la emisiunea "Răi da' buni" de la Antena Stars.Victor Slav și Bianca Drăgușanu s-au căsătorit în toama anului trecut, dar după numai trei luni de mariaj au ajuns la divorț. Separarea s-a produs la notar în această primăvară imediat după ziua blondei, scrie click.ro.