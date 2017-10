Vonda Shepard va concerta pentru prima dată în România

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Vonda Shepard (în vârstă de 45 de ani, născută la New York), cunoscută în special din coloana sonoră a serialului „Ally McBeal”, va concerta pentru prima dată în România pe 18 februarie, la Sala Palatului din București, în cadrul unui turneu european de promovare a noului său album, „Far from the Sun”, potrivit site-ului bilete.ro.