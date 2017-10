Vonda Shepard va concerta în România

Sâmbătă, 13 Decembrie 2008.

Cântăreața Vonda Shepard va susține un concert pe 18 februarie, la Sala Palatului, în cadrul turneului european de promovare al noului ei album, „From The Sun”. Biletele la concertul din februarie, de la Sala Palatului, au prețuri cuprinse între 80 și 160 de lei, fiind disponibile în magazinele de specialitate. „From The Sun” poate fi caracterizat de un sound R&B, cu accente blues sau soul, dar conține și câteva balade. Printre piesele care fac parte de pe album se numără: „I Know Better”, „Ecstatic”, „From The Sun”, „The Rocky Water”, „Finally Home” sau „Downtown”. Pentru acest album, Vonda a colaborat cu nume cunoscute din lumea muzicii: James Ralston, Jim Hanson, Matt Chamberlain, în Europa discul fiind lansat pe 14 noiembrie.