Vocea României vs. X Factor

Ştire online publicată Marţi, 04 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Toamna în televiziune începe cu emisiunile de divertisment de anvergură. Și pentru că show-ul s-a născut peste graniță, România importă titlurile care au demonstrat în alte țări.Antena 1 a venit cu X Factor, Pro TV cu Vocea României. O analiză publicată pe Pandoras face o comparație între cele două importuri, cu plusuri și minusuri. „Reteta e simplă: se ia un format bun (care nu e doar super popular în alte țări, ci are fani și în țara ta - se vede din discuțiile pe forumuri, din download-uri, din traficul generat pe site-urile care difuzează astfel de show-uri fără să aibă dreptul s-o facă), se pune la punct proiectul, se alege o echipă bună de producție, o regie bună, se construiește un juriu credibil, se ia o echipă cool de prezentatori, se vizionează emisiunile similare din alte țări, se împart eficient atribuțiile în așa fel încât lucrurile să se facă bine, profi, la timp și toți să înțeleagă același lucru, se organizează audiții, se filmează (conform rețetei), se montează (după rețetă și conform exigențelor - stilului postului), se promovează bine, se programează inteligent și se livrează pe micul ecran”, scrie Anca Maco. Vocea României PRO TV a avut inspirația să ia formatul la timp și să-l adapteze bine. Prima emisiune, difuzată marți, a fost mult peste mai cunoscutul X Factor. PUNCTE TARI: scenografia, filmarea, machiajul, coerența, site-ul (bine făcut, accesibil - în special aplicația prin care poți să îți înregistrezi „audiția” și să fi evaluat de soft și de utilizatori), promovarea. Juriul s-a dovedit excelent ales și faptul că fiecare se simte în largul lui, comentează prietenește, nu apelează la discursuri „servite”, e un atu! Publicul își sprijină vedeta favorită, le intuiește deciziile, e inspirat să comenteze „la subiect”, mai exact pe seama vocilor sau a felului în care s-a prezentat fiecare concurent (outfit, încredere în sine, mișcare, stil). PUNCTE SLABE: montajul, pe alocuri. Bine ar fi să renunțe la ilustrarea emoțiilor concurenților cu un „cut pe mânuțe…” și să insiste mai mult pe planul apropiat la reacții, să lucreze la dinamism și la suspans. Pentru Antena 1, X Factor ar fi trebuit să fie gașca cu ouăle de aur într-o piață TV dominată de reality-show-uri francizate ce adună oameni într-o competiție de talente votate de telespectatori. Din păcate, au întârziat un an cu achiziția și realizarea și au ajuns să facă o adaptare palidă, sărăcăcioasă și plicticoasă a unui show popular ce funcționează excelent de 7 ani în Marea Britanie și care a ajuns pe micile ecrane din Albania, Argentina, Armenia, Australia, Belgia, Bulgaria, Chile, Columbia, Cehia, Slovacia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Cipru, Ungaria, Grecia, Islanda, India, Indonezia, Italia, Kazakstan, Olanda, Noua Zeelandă, Polonia, Norvegia, Rusia, Spania, Ucraina și în SUA (primul sezon a început in acest an). PUNCTE TARI: prezentatorii, uneori PUNCTE SLABE: TOT (juriu, filmare, montaj, scenografie, machiaj, website, promovare)