Vocea României: Rusoaicele de la trupa T.A.T.U., invitate speciale

Ştire online publicată Marţi, 11 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Azi, de la ora 20.15, Vocea României răsună din nou la Pro TV. Marius Moga și Loredana sunt antrenorii care își trimit elevii în ring.Doi membri ai fiecărei echipe vor părăsi la finalul ediției concursul.Publicul are și de această dată un cuvânt foarte important de spus. În urma votu-rilor lor se va face un top patru al fiecărei echipe. Primul clasat va merge direct în etapa următoare, cel clasat pe locul patru va fi eliminat, iar antrenorul va salva pe cineva dintre cei clasați pe locurile doi și trei.Invitatele speciale ale serii vor fi rusoaicele de la T.A.T.U, fetele care au cucerit o lume întreagă cu hituri ca „All the Things She Said”, „All about us” și „Ne Ver’, Ne Boysia”.