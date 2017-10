"Vincenzo are multe iubite, nici una stabilă"

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

După despărțirea de Antonia (25 de ani), frumușelul Vincenzo Castellano (28 de ani) nu a mai avut o relație de lungă durată. Răscolit de acest hop din viața lui, afaceristul și-a pierdut încrederea în femei și a copilărit, la greu, din floare în floare. Weekend-ul trecut, el a făcut o cucerire de senzație în persoana unei brunete foarte sexy, plină de tatuaje, de care nu s-a dezlipit toată seara în club:„Vincenzo are multe iubite, dar nici una stabilă, doar nu o să stea singur. Cea mai importantă ființă din viața lui este și va rămâne Maya (n.r. – fetița pe care o are cu Antonia). El crede în familie și, normal, la un moment dat o va avea din nou”, a declarat Ciro Castellano, pentru Click! De cealaltă parte, Antonia și-a refăcut viața cu Alex Velea, cu care are și un băiețel de aproape trei luni, scrie click.ro.