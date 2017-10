Vila din Ibiza a lui Michael Creţu a fost demolată

Vila din Ibiza a lui Michael Crețu a fost demolată

Ştire online publicată Luni, 11 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cunoscutul muzician de origine română Michael Crețu a rămas fără vila de 18 milioane de euro din Ibiza, după ce aceasta i-a fost demolată de buldozerele autorităților, pe motiv că nu avea toate autorizațiile necesare, informează Artdaily. Vila a fost construită în 1996, pe un deal din Sant Antoni, după ce, timp de șase luni, constructorii au muncit să despădurească terenul. Crețu a fost dat în judecată de organizațiile pentru protecția mediului și, la capătul unor procese care au durat nu mai puțin de 14 ani, instanța a emis ordinul de demolare a construcției. „Proprietarul a fost avertizat că a construit ilegal. Este o victorie istorică faptul că s-a reușit demolarea ei”, au declarat reprezentanții celor care l-au chemat la tribunal pe muzician. În vârstă de 52 de ani, Michael Crețu este cunoscut ca fiind omul din spatele mărcilor muzicale de succes Sandra și Enigma. Crețu a început să studieze muzica la licee din București și Paris, după care a absolvit Academia de Muzică din Frankfurt și s-a stabilit în Germania. Primele sale succese au venit datorită colaborării cu grupul Hubert Kah, iar apoi și-a legat numele de cariera viitoarei sale soții, Sandra, pentru care a scris piese de top în anii ’80 – „Maria Magdalena”, „In the Heat of the Night” și „Loreen”. În anii ’90, Michael Crețu a făcut vânzări record cu un nou proiect muzical de succes, Enigma, care a inventat, practic, prelucrările cu rezonanță religioasă în stilul electro-pop. Alte colaborări importante din cariera lui au fost cele cu britanicul Mike Oldfield și cu producătorul german Frank Farian, creatorul formațiilor Boney M, Milli Vanilli și Bad Boys Blue.