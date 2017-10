Viitorul single al lui Dido, în mâinile fanilor

22 Decembrie 2008

Cântăreața britanică Dido se dovedește din nou ingenioasă în ceea ce privește strategia de promovare a ultimului său material discografic. După ce a lansat un site special unde piesele de pe „Safe Trip Home” beneficiază de scurt-metraje (www.safetripho me.com), acum artista își invită fanii să o ajute în alegerea viitorului single. Pe didomusic.com, cei care vor să-și audă la radio și TV melodia preferată de pe album, își pot exprima opiniile. Cum comentariile sunt numeroase, părerile sunt împărțite. „Quiet Times”, „Us 2 Little Gods”, „Grafton Streets” sau „It Comes And It Goes” sunt printre cele mai des menționate. Primul single de pe „Safe Trip Home” este „Don’t Belive in Love”.