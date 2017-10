VIDEO / Serena Wiliams, prinsă în tandreţuri cu noul iubit după finala de la Cincinnati

VIDEO / Serena Wiliams, prinsă în tandrețuri cu noul iubit după finala de la Cincinnati

Marţi, 25 August 2015.

Rapperul canadian Drake și jucătoarea de tenis Serena Williams au fost văzuți sărutându-se, duminică, într-un restaurant din Cincinnati (Ohio). Cei doi sărbătoreau câștigarea de către jucătoarea americană de tenis a turneului WTA de la Cincinnati, scrie Agerpres.ro.Drake, 28 de ani, și Serena , 33 de ani, s-au retras într-o cameră privată a restaurantului și au cerut să li se aducă la masă tequila. Ulterior celor doi li s-au mai alăturat șase prieteni, potrivit portalului TMZ care citează martori oculari.Rapperul canadian și jucătoarea de tenis se cunosc de câțiva ani, iar zvonurile privind o posibilă relație a celor doi au apărut în luna iulie, în timpul turneului de la Wimbledon, când Drake a fost în tribună să o încurajeze pe Serena Williams.Surse apropiate celor doi au declarat pentru portalul E! News că ei lasă ca relația să se dezvolte cu timpul.Drake a lansat în februarie cel de-al patrulea disc al său, intitulat 'If You're Reading This It's Too Late', și urmează să scoată pe piață un nou album în acest an. Serena Wiliams își consolidează poziția în fruntea clasamentului feminin ATP, iar luna viitoare va participa la ultimul turneu de mare șelm al anului, US Open.