VIDEO / Inna a lansat videoclipul piesei "Un Momento"

Ştire online publicată Miercuri, 10 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Inna și-a lansat astăzi cel mai nou videoclip - "Un Momento", piesă realizată în colaborare cu Juan Magan, care a fost filmat în Palma de Mallorca, în regia lui Alex Herron, informează Anamaria Hâncu, Promotion Executive Inna, potrivit Agerpres. Herron s-a ocupat și de videoclipurile "Sun Is Up" și "Club Rocker", colaborând în trecut cu nume precum Black Eyed Peas sau Taio Cruz. Director de imagine a fost Martin Coppen, care a mai lucrat printre alții cu artiști precum Marilyn Manson, Britney Spears, Jessie J sau 30 Seconds to Mars. Piesa "Un Momento" a fost lansată anul trecut ca bonus track de pe albumul "Hot", varianta pentru Spania, și a fost realizată în colaborare cu DJ-ul Juan Magan.