VIDEO / Constănțeanca Alexandra Stan a înnebunit Internetul cu noul său videoclip

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Stan revine cu un nou videoclip incendiar, "All my people", care a fost filmat în Bulgaria, informează Mediafax.După "Mr. Saxobeat", "1.000.000" și "Lemonade", piese care au făcut-o cunoscută atât în România, cât și peste hotare, Alexandra Stan revine cu un nou single, numit "All my people", realizat în colaborare cu Manilla Maniacs, un nou proiect marca MAAN Studio.Piesa are și un videoclip incendiar, filmat în Bulgaria, în regia lui Ilarionov Borisov, un artist foarte popular în țara vecină, fost dansator profesionist. "Filmările au avut loc în centrala electrică de termoficare din Sofia și am avut parte de multe momente amuzante, pentru că echipa nu vorbea nici engleza, nici româna și ne înțelegeam mai greu", a spus Alexandra.