VIDEO. Actriţă bătută de iubit, în văzul lumii, după ce i-a umblat acestuia în telefon

VIDEO. Actriță bătută de iubit, în văzul lumii, după ce i-a umblat acestuia în telefon

Ştire online publicată Luni, 08 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Lindsay Lohan plănuia o vacanță de vis pe Insula Mykonos. Avea să își serbeze împlinirea a 30 de ani, dar voia să profite de acest prilej pentru a-și cimenta relația amoroasă cu miliardarul rus Egor Tarabasov (23 de ani).Numai de romantism nu a avut parte Lindsay! Noi imagini cu actrița, agresată de iubitul ei tinerel, au apărut în presa tabloidă britanică. Între Lindsay și Egor a izbucnit o altercație violentă. Cei doi se aflau în mașină iar femeia i-a smuls telefonul din mâini bărbatului și i l-a aruncat în nisip. Ea a sprintat, apoi, pentru a lua de pe nisip telefonul rusului și să fugă cu el. Egor a prins-o, i-a sucit mâinile divei și a bruscat-o, în tentativa de a-și recupera dispozitivul.Actrița s-a hotărât, însă, să vorbească despre incident. „Nicio femeie nu poate accepta să fie lovită de un bărbat, mai ales dacă acesta nu este pregătit să își ceară scuze. Egor băuse prea mult și a luat-o razna”.Lindsay le-a explicat jurnaliștilor de la DailyMail evenimentele care au dus la altercația care a avut loc pe plajă. „Am luat cina cu o seară înainte. Am dansat, a fost foarte plăcut. Am ajuns ambii acasă, dar el a ales să mai dea o tură pe-afară. S-a întors după câteva ore și m-am trezit cu el stând peste mine. Nu era în apele lui. Era foarte agresiv și m-a atacat.”Actrița a dezvăluit că nu este pentru prima dată când este agresată de Egor. „Asta e problema! Dar, măcar, de data asta a văzut toată lumea! Pur și simplu, mi-am luat hainele și am plecat la prietenul meu cel mai bun din St. Tropez și mi-am petrecut restul vacanței pe yacht, pescuind.”, scrie click.ro