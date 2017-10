VIDEO / Actorul Charlie Sheen a recunoscut că a fost diagnosticat cu virusul HIV

Ştire online publicată Marţi, 17 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Charlie Sheen a dezvăluit într-un interviu acordat NBC că este seropozitiv. Starul a confirmat zvonurile care circulau de ceva vreme la Hollywood și a recunoscut că este seropozitiv, de 4 ani.În tot acest timp a fost șantajat de persoane apropiate, care i-au aflat "secretul" și le-a plătit câteva milioane de dolari, pentru a le cumpăra tăcerea. Actorul, care se laudă, că ar fi avut peste 5 mii de cuceriri amoroase, de-a lungul vieții, susține că nu le-a infectat pe partenerele sale, din ultimii ani.Charlie Sheen: "Sunt aici să admit că sunt infectat cu virusul HIV....Sunt trei cuvinte greu de acceptat."Totul a început cu dureri de cap și migrene, spune actorul care deși a știut că este purtătorul acestui virus a continuat să întrețină relații sexuale cu mai multe femei.Actorul obisnuia sa plateasca prostituate sau actrite porno cu pana la 30 de mii de dolari pe noapte sa vina in resedinta sa din Beverly Hills, unde intretineau relatii sexuale si consumau droguri.Desi toate persoanele semnau un contract de confidentialitate si erau obligate sa lase telefoanele la intrare, una dintre prostituate a fotografiat medicamentele pe care le lua actorul si l-a santajat ca va da publicitatii pozele. Nu este singura care l-a amenintat pe actor, asa ca starul a platit milioane de dolari pentru a le cumpara tacerea.Charlie Sheen ar fi contractat virusul HIV dupa divortul din 2006 de Denise Richards, cu care are doua fete. Actorul s-a laudat ca ar fi facut sex cu peste 5 mii de femei, astfel ca viata sa intima a tinut primele pagini ale presei multa vreme.Charlie Sheen a devenit cunoscut in anii 80 cu rolurile din "Wall Street" si "Platoon". 20 de ani mai tarziu, devenea cel mai bine platit star de televiziune, primind 1,8 milioane de dolari pentru fiecare episod din serialul "Doi barbati si jumatate". Starul a fost concediat in 2011 din cauza problemelor sale cu drogurile si alcoolul.